Армия России взяла под контроль Коломийцы
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Минобороны России сообщило о переходе Коломийцев в Днепропетровской области под контроль российских войск. Населённый пункт расположен в Синельниковском районе.
«Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населённым пунктом Коломийцы Днепропетровской области», — говорится в сообщении военного ведомства в «Максе».
Напомним, 24 ноября Минобороны объявило, что бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Барвиновку в Запорожской области. До этого, 9 ноября, ведомство сообщило о занятии российскими войсками расположенного неподалёку села Васильковое.