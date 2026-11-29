Минобороны России сообщило о переходе Коломийцев в Днепропетровской области под контроль российских войск. Населённый пункт расположен в Синельниковском районе.

«Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населённым пунктом Коломийцы Днепропетровской области», — говорится в сообщении военного ведомства в «Максе».