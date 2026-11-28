Мирное урегулирование украинского конфликта, по мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, будет сопровождаться территориальными уступками Киева. Таким прогнозом немецкий политик поделилась в подкасте Zur Wahrheit gehört издания Welt.

«Русскоязычные территории перейдут к России, и русские от этого не откажутся», — заявила Вайдель.

Сопредседатель АдГ также обвинила украинские власти в притеснении русскоязычного населения ещё до начала боевых действий в 2022 году. По оценке Вайдель, Киев несёт ответственность за обстрелы собственных граждан.