Вайдель уверена в переходе русскоязычных территорий Украины к России по договору
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Мирное урегулирование украинского конфликта, по мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, будет сопровождаться территориальными уступками Киева. Таким прогнозом немецкий политик поделилась в подкасте Zur Wahrheit gehört издания Welt.
«Русскоязычные территории перейдут к России, и русские от этого не откажутся», — заявила Вайдель.
Сопредседатель АдГ также обвинила украинские власти в притеснении русскоязычного населения ещё до начала боевых действий в 2022 году. По оценке Вайдель, Киев несёт ответственность за обстрелы собственных граждан.
Ранее Вайдель пообещала прекратить финансовую и военную поддержку Украины в случае прихода АдГ к власти. Политик также выступила за сокращение оборонных расходов Германии и уменьшение взносов страны в бюджет Евросоюза. Очередные выборы в Бундестаг должны состояться не позднее 2029 года.