Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель пообещала прекратить финансовую помощь Украине и поставки вооружений Киеву в случае прихода её политической силы к власти. Об этом политик заявила, представляя предложения партии по сокращению расходов федерального бюджета Германии.

Вайдель раскритиковала действующие власти ФРГ за многомиллиардные расходы на зарубежные программы, которые осуществляются в ущерб интересам собственных граждан.

«Мы не можем продолжать перераспределять деньги на Украину или на какой-то бразильский фонд для защиты тропических лесов стоимостью в миллиард», — заявила политик.

Лидер АдГ подчеркнула, что немецкое правительство находит средства для поддержки иностранных государств и неправительственных организаций, однако недостаточно внимания уделяет пенсионерам, налогоплательщикам и гражданам, которые делают взносы в социальные фонды.

Помимо прекращения выплат Украине и поставок оружия, Вайдель предложила сократить оборонные расходы на десятки миллиардов евро, значительно уменьшить взносы Германии в бюджет Евросоюза и пересмотреть финансирование зарубежных программ.

В числе других предложений АдГ — ликвидация Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ, пересмотр климатических фондов и реформирование системы социальных пособий Bürgergeld.

В настоящее время «Альтернатива для Германии» находится в оппозиции. Очередные выборы в Бундестаг должны состояться не позднее 2029 года.

Ранее Life.ru Вайдель уже призвала Берлин отказаться от военной поддержки Украины. Тогда политик заявила, что дальнейшее финансирование конфликта противоречит интересам Германии, и предложила направить средства на внутренние потребности страны.