Европа может отказаться от дальнейшей поддержки Украины вслед за США уже в ближайшие один-два года. Такой прогноз сделал бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Герхард Шиндлер в эфире Berlin TV.

По мнению Шиндлера, Москве удалось внести раскол в ряды западных стран, переключив внимание президента США Дональда Трампа с украинского конфликта на другие международные вопросы. Экс-глава разведки считает, что Владимир Путин выстроил конструктивный диалог с американским лидером, в том числе благодаря предложениям о сотрудничестве в Арктике и сфере редкоземельных металлов.

Шиндлер также заявил, что Россия восстановила свои позиции на мировой арене благодаря участию в «Большой двадцатке». Он не исключил, что в будущем G20 сможет заменить G7.

«Это значит, что Россия находится на пути к победе в международной политике», — подчеркнул он.

Бывший руководитель БНД усомнился, что Евросоюз сможет ежегодно направлять Украине по 90 миллиардов евро. По его оценке, вопрос дальнейшей поддержки Киева обострится уже в январе. Переломным моментом Шиндлер назвал возможный отказ европейских правительств от новых поставок танков и ракет ради сохранения экономической стабильности в собственных странах.

При этом фактическая финансовая поддержка Киева пока продолжается. Как сообщал Life.ru, 5 ноября Еврокомиссия перечислила Украине очередные 4,36 миллиарда евро. Действующая кредитная программа ЕС на 90 миллиардов евро рассчитана на два года — 2026-й и 2027-й. Вместе с тем между европейскими странами возникли разногласия по поводу финансирования Украины в следующем году: Чехия и Словакия дали понять, что не намерены участвовать в новом кредитном механизме, а Венгрия может занять аналогичную позицию.