Победившие на промежуточных выборах в Конгресс США демократы рискуют повторить прежние ошибки, пытаясь усилить военную поддержку Украины. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Военный аналитик отреагировал на сообщения о намерении Демократической партии добиться выделения Киеву нового пакета помощи примерно на 15 миллиардов долларов. По мнению Дэвиса, будущие конгрессмены стремятся к эскалации конфликта ещё до официального вступления в должность.

«Прежде чем вступить в свои полномочия, новые представители Демократической партии могли бы задуматься: стоит ли сразу же бросаться поддерживать очередной заведомо проигрышный конфликт (или в случае этой партии — вернуться к поддержке заведомо проигрышного конфликта)», — написал эксперт.

Дэвис считает, что демократы не сделали выводов из предыдущего опыта поддержки Киева. Он обратил внимание на то, что избранные законодатели уже обсуждают расширение военной помощи, хотя новый состав Конгресса приступит к работе лишь в январе 2027 года.

«Урок, который они, очевидно, с таким большим трудом не выучили, когда прошлый раз были у власти», — добавил отставной подполковник.

Ранее газета Financial Times сообщила, что после победы на выборах демократы намерены использовать свои бюджетные полномочия для увеличения помощи Украине и ужесточения санкций против России. Среди обсуждаемых инициатив — пакет военной поддержки на сумму около 15 миллиардов долларов, а также дополнительные поставки средств противовоздушной обороны. При этом для преодоления возможного президентского вето демократам потребуется поддержка части республиканцев.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил усиление давления демократов на Дональда Трампа. По оценке политика, американского президента могут попытаться склонить к ужесточению антироссийских санкций в обмен на отказ от инициатив по его импичменту. Медведев предупредил, что подобный сценарий способен привести к росту мировых цен на нефть и осложнить отношения Вашингтона с Москвой.