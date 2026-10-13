«Халяве приходит конец»: В Совфеде предрекли отказ Европы от помощи Украине

Европейские страны могут пересмотреть военную поддержку Украины, если США ослабят свою помощь. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, сокращение американского участия станет для ЕС сигналом. Когда в Европе поймут, что Вашингтон отстранился, поставки оружия могут прекратиться.

«Вся любовь Евросоюза пропадёт», — приводит издание слова сенатора. Он также отметил, что Киев рассчитывает только на внешнюю помощь, но рано или поздно это заканчивается.

Отдельно Джабаров высказался о зависимости Европы от России в энергетической сфере. По его словам, это серьёзный фактор, который повлияет на дальнейшие решения. Военные учения, которые сейчас проводятся, по его оценке, закончатся быстро.

Сенатор считает, что постепенно европейские политики успокоятся. В итоге они сами начнут призывать Украину остановиться, предположил он. Вопрос об отключении Украины от Starlink Джабаров назвал сложным. Он не стал делать прогнозов на этот счёт.

А ранее в Совфеде заявили, что Зеленский пытается создать «антиамериканский фронт» с Европой. По словам сенатора, в Киеве и Брюсселе рассчитывают на определённые внутриполитические изменения в США после промежуточных выборов в Конгресс.