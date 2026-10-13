Владимир Зеленский пытается сформировать своеобразный «антиамериканский фронт» при поддержке западноевропейских стран на фоне обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru».

«Он пытается создать своего рода антиамериканский фронт — ждёт выборов в Соединённых Штатах, стремясь спровоцировать осложнение ситуации для подобного рода сделок наших с американцами», — заявил сенатор.

По словам Карасина, в Киеве и Брюсселе рассчитывают на определённые внутриполитические изменения в США после промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь. Парламентарий полагает, что Зеленский продолжит противодействовать российско-американским договорённостям.

Одним из поводов для разногласий стала сделка Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Её заключение сопровождалось критикой Зеленского со стороны Трампа, который обвинил Киев в создании проблем для мирового топливного рынка из-за ударов по российским НПЗ.

Карасин также напомнил о призыве американского президента сменить руководство Украины. По мнению сенатора, этот сигнал свидетельствует о растущем недовольстве Вашингтона действиями Зеленского.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский публично возразил Дональду Трампу, призвавшему Украину сменить президента. В интервью американскому телеканалу печально известный комик заявил, что только украинский народ вправе решать вопрос о смене руководства страны. До этого Трамп потребовал найти нового украинского лидера, способного договориться об урегулировании конфликта.