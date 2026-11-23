Американские военные испытали в Германии беспилотную наземную платформу R3NEGADE, способную запускать сразу группу ударных дронов. После старта аппараты самостоятельно атаковали учебную цель. Об этом сообщается на официальном сайте армии США.

Испытания состоялись 12 ноября на полигоне Графенвёр. Для запуска беспилотников использовалась специальная установка HIV3, размещённая на роботизированной машине R3NEGADE. По данным военных, дроны выполнили скоординированный автономный удар.

Перед запуском роя другой беспилотник сбросил дымовой заряд на мишень. Во время демонстрации американские военнослужащие также испытали отдельный FPV-дрон, управляемый оператором с помощью камеры на борту.

Помимо этого, военные показали ещё одну платформу R3NEGADE, оснащённую дистанционно управляемым вооружением и противотанковым ракетным комплексом Javelin.

В армии США объяснили, что подобные разработки должны позволить поражать цели с большего расстояния и уменьшить риск для военнослужащих. При этом подробности алгоритмов автономного наведения и степень участия человека в выборе целей не раскрываются.