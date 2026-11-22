Германия отказалась от переброски танковых колонн через Польшу на учения НАТО в Литве, опасаясь, что демонстративное передвижение бронетехники может вызвать нежелательную реакцию России. Вместо автомобильных дорог военные воспользовались железнодорожными перевозками. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в военных кругах.

Первоначально подразделения 10-й танковой дивизии бундесвера должны были добраться до места проведения манёвров Grand Eagle 26 своим ходом. Однако после консультаций внутри Североатлантического альянса способ доставки вооружения пересмотрели.

По информации немецкого издания, причиной изменения планов стали опасения относительно того, как Москва воспримет масштабное движение военной техники к восточным рубежам НАТО.

Представители альянса пояснили, что подготовка учений предполагает постоянную оценку возможных рисков. Военные стремятся одновременно продемонстрировать готовность к обороне и не допустить ненужного обострения ситуации.

В Министерстве обороны ФРГ предложили другое объяснение. В ведомстве подчеркнули, что использование разных способов транспортировки войск и вооружения является стандартной практикой. Подобные варианты необходимо отрабатывать на случай реальных чрезвычайных обстоятельств.

В манёврах Grand Eagle 26 задействованы порядка 1800 военнослужащих и свыше 750 единиц техники. Одна из ключевых целей тренировки — проверить способность немецкой армии оперативно перебрасывать подкрепления на восточный фланг НАТО.

Ранее Life.ru сообщал об отказе Литвы учитывать позицию России при размещении войск НАТО на своей территории. Глава литовского МИД заявил, что Вильнюс не намерен поддерживать договорённости, позволяющие Москве влиять на численность и расположение подразделений альянса в регионе. По его словам, подобные ограничения противоречили бы интересам безопасности страны.