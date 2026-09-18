Армия Судана заявила о взятии 11 районов в Северном Кордофане

Армия Судана заявила, что взяла под контроль 11 районов штата Северный Кордофан после боёв с «Силами быстрого реагирования». Об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на заявление командования Вооружённых сил страны.

По данным военных, под контроль правительственных сил перешли Каджмар, Шаршар, Аль-Бания аль-Курайния, Аль-Кулайат, Авлад Хазма, Магвилдат, Райшан, Аль-Каа, Габат аль-Лакад, Аль-Кукайти и территория вокруг Аль-Мазруба. Армия утверждает, что СБР понесли значительные потери и начали отходить в сторону Дарфура.

Одновременно военные проводят зачистку районов западнее Эль-Обейда, административного центра Северного Кордофана. Наступление началось утром 17 сентября и было направлено на позиции СБР в районах Содари, Умм-Бадр и Хамрат-эш-Шейх.

Перед наземной операцией армия наносила удары беспилотниками по позициям и маршрутам снабжения СБР в Северном и Западном Кордофане. Один из ключевых маршрутов в этом районе ведёт в сторону Дарфура и ранее использовался формированиями СБР для переброски сил и техники на восток страны.

Представители СБР сообщения о потере районов пока публично не комментировали. Независимо подтвердить заявленные армией изменения линии контроля на местности не удалось, отмечает Sudan Tribune.

В последние месяцы суданские военные уже расширяли контролируемую территорию в Северном Кордофане. В частности, армия заняла Бару и ряд населённых пунктов вдоль дороги, связывающей Эль-Обейд с Омдурманом и Хартумом.

Ранее Life.ru сообщал, что «Силы быстрого реагирования» Судана в первые недели гражданской войны вывезли из страны не менее 1,5 тонны золота стоимостью около $100 млн. По данным Financial Times, драгоценный металл похитили из хранилищ Центрального банка, после чего переправили в ОАЭ транзитом через Чад и Южный Судан.