На Запорожском направлении в зоне СВО российские священники продолжают нести свою службу, совершая таинство крещения прямо в окопах. Уникальные кадры приобщения солдат к Богу публикует в телеграм-канале Военный отдел Московского патриархата.

Крещение в зоне СВО. Видео © Telegram / Военный отдел Московского патриархата

На видео батюшка крестит нескольких военнослужащих ВС РФ. Молитвы читаются прямо в блиндаже, который обустроен под временный храм. А купелью служит простая пластиковая бутылка. Но на фронте никто не придаёт значения таким мелочам. Главное в любом таинстве — это молитвы, истинная духовность в сердцах людей и вера в Божье слово. С начала спецоперации крещение приняли более 100 тысяч военных, рассказали в патриархате.

«Это порядка десяти полнокровных дивизий, целая армия воинов Христовых», — говорится в тексте.

Священники, рискуя жизнь, приезжают в самые опасные прифронтовые зоны, чтобы помочь военным найти спасение во Христе. В окопах нет атеистов — это изречение продолжает изо дня в день доказываться прямо в зоне спецоперации под грохот разрывающихся снарядов противника.

Ранее военный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков обратился к российским бойцам с пастырским словом о «кресте православного воина». Сохранить человеческий облик и внутренне противостоять злу даже в условиях войны — одна из главных духовных задач православного военнослужащего, напомнил он.