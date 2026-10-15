Аромат большого обмана? Распродажа Molecule обернулась волной жалоб разгневанных клиентов

Покупатели парфюмерной сети Molecule столкнулись с проблемами после масштабной распродажи: оплаченные духи неделями не отправляют, а добиться возврата денег удаётся не всем. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, предварительная сумма средств, зависших в заказах, уже превышает 100 тысяч рублей.

В начале октября магазин предложил заметные скидки на дорогую парфюмерию. Ароматы стоимостью 30–40 тысяч рублей можно было приобрести примерно за 10–15 тысяч. Клиенты воспользовались акцией и сразу оплатили покупки, однако затем у некоторых из них перестали обновляться статусы доставки.

Один из покупателей по имени Кирилл рассказал, что 5 октября заказал два парфюма на общую сумму более 22 тысяч рублей. Первый заказ получил отметку «подтверждён», второй передали на сборку. На этом, по словам мужчины, движение покупок закончилось.

Попытки выяснить судьбу духов ни к чему не привели. Клиент несколько дней обращался в поддержку по телефону, электронной почте и через социальные сети, но получить ответ не смог.

С аналогичными жалобами выступили и другие покупатели. Некоторые утверждают, что ждут свои заказы уже несколько недель. Люди также пытались обращаться непосредственно в розничные магазины сети, однако сотрудники, по их словам, не смогли помочь с доставкой или возвратом средств.

На фоне возникших проблем Molecule временно прекратила принимать новые заказы через интернет. Задержки компания объясняет техническим сбоем в IT-системе.

При этом часть клиентов по-прежнему не получила ни оплаченные товары, ни деньги обратно. Когда магазин сможет полностью восстановить обработку заказов и урегулировать претензии покупателей, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе 2026 года житель Липецка отсудил у интернет-продавца 187 тысяч рублей за отменённый заказ, оформленный во время новогодней акции. Мужчина приобрёл четыре модуля оперативной памяти по сниженной цене, однако магазин на следующий день аннулировал покупку. Кроме того, с 1 октября 2026 года в России вступили в силу новые требования к работе маркетплейсов: площадки обязаны обеспечить возможность подачи претензий продавцам и возврата денег. При нарушении сроков доставки предварительно оплаченного товара покупатели также вправе потребовать возврата средств.