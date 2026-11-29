Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2 и вызвала бурные споры из-за решений арбитра.

«Горожане» дважды выходили вперёд благодаря голам Эрлинга Холанда (34-я минута) и Энцо Фернандеса (48-я). У хозяев отличились Кай Хаверц (40-я) и Юрриен Тимбер (83-я). Последний гол лондонцев вызвал негодование болельщиков манчестерского клуба.

После подачи углового Габриэль задел локтем затылок голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, а мяч, предположительно коснувшись руки Тимбера, оказался в воротах гостей. Арбитр засчитал гол после проверки VAR.

Ещё один спорный эпизод произошёл на шестой добавленной минуте, когда мяч попал в руку Виктору Дьокерешу в штрафной «Арсенала». Пенальти судья не назначил. Претензии у фанатов «Сити» по ходу игры также вызвали действия Бруно Гимарайнша, схватившего Жереми Доку за волосы, и Макса Доумана, наступившего на голеностоп Марку Гехи. В обоих случаях игроки не получили даже жёлтой карточки.

В АПЛ пояснили, что видеоассистенты не выявили нарушения правил в отношении Доннаруммы и не нашли неопровержимых доказательств игры рукой со стороны Тимбера. В эпизоде с Дьокерешем положение рук футболиста признали естественным.

Холанд забил «Арсеналу» в пятом матче АПЛ подряд, повторив достижение Чарли Остина, Гарри Кейна и Джимми Флойда Хассельбайнка. Хаверц же записал на свой счёт пятое результативное действие за последние пять встреч с «Ман Сити» во всех турнирах — четыре гола и одну результативную передачу.

«Арсенал» с 29 очками сохранил лидерство в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» набрал 23 балла и вернулся на вторую строчку, при этом его безвыигрышная серия в АПЛ достигла пяти матчей.

Ранее Life.ru сообщал, что именно гол Хаверца в начале ноября позволил «Арсеналу» обойти «Манчестер Сити» в турнирной таблице. Лондонцы одержали минимальную победу над «Ливерпулем», впервые с февраля 2024 года обыграв мерсисайдцев. А череда неудач «горожан» в чемпионате началась ещё в октябре. Тогда подопечные Энцо Марески проиграли «Астон Вилле» и «Брайтону», прервав свою семиматчевую победную серию.