«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд, не сумев одержать ни одной победы в десяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. Встреча 12-го тура против «Брентфорда» завершилась разгромным поражением манкунианцев со счётом 0:4, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Дубль в составе гостей оформил Каллум Уилсон, отличившийся на 19-й и 32-й минутах. Ещё по одному мячу забили Кристоффер Айер и Кевин Шаде. «Брентфорд» впервые с февраля 1937 года одержал победу на стадионе «Олд Траффорд».

За последние десять встреч в национальном чемпионате манкунианцы потерпели пять поражений и столько же раз сыграли вничью. С восемью очками команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» с 20 баллами поднялся на пятую строчку.

«Манчестер Юнайтед» остаётся рекордсменом по количеству чемпионских титулов за время существования АПЛ. С момента основания турнира в 1992 году клуб 13 раз становился победителем соревнований.

Напомним, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» с аналогичным счётом 0:4. Та встреча стала дебютной для аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на посту главного тренера манкунианцев.