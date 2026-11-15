Блогер Инна Иванова стала мамой девочки спустя два года после гибели своего 11-летнего сына Артёма. О радостном событии она рассказала подписчикам в социальных сетях. Малышка появилась на свет в Калининградском региональном перинатальном центре: её рост составил 50 сантиметров, а вес — 2500 граммов.

Блогерша поделилась первыми эмоциями после родов и поблагодарила медицинских работников за помощь. Отдельно она обратилась к новорождённой дочери, отметив, что та проявила настоящий характер ещё до появления на свет.

«Я, конечно, не удивлена, что ты оказалась бойцом. Мы с тобой со всем справились, со всем, со всем. Артём помог. Добро пожаловать в этот мир, девочка. Спасибо персоналу, вы сделали всё для нас. Всё», — написала Иванова.

Семья пережила тяжёлую трагедию в 2024 году. Тогда 11-летний Артём выпал с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. Мальчик наклонился, потерял равновесие и сорвался вниз. Позже Инна признавалась, что после гибели сына её жизнь превратилась в настоящий ад.

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