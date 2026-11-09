26-летняя актриса и блогер Катя Шкуро рассказала, что пережила потерю беременности, о которой несколько месяцев не решалась говорить даже близким. Звезда Comedy Club призналась, что они с мужем Дмитрием Козловым продолжают мечтать о третьем ребёнке, однако пока попытки не увенчались успехом.

По словам артистки, в июле во время отдыха в Турции она увидела две полоски на тесте. Супруги уже представляли, как в семье появится ещё один малыш, но перед возвращением в Москву у Шкуро появились тревожные симптомы. Несмотря на это, первые анализы подтвердили беременность.

Спустя несколько дней ситуация изменилась: повторный анализ показал, что уровень ХГЧ снизился в два с половиной раза. После обследования врач сообщил актрисе о биохимической беременности — её прерывании на настолько раннем сроке, что беременность ещё невозможно подтвердить на УЗИ.

«Я ревела, не могла понять, как и что. Естественно, в этот момент эмоции берут верх и ты не можешь спокойно реагировать, начинаешь винить себя», — поделилась Шкуро.

Актриса призналась, что долго пыталась найти объяснение случившемуся. Она проходила обследования, а затем предложила проверить здоровье и супругу. По её словам, результаты анализов не выявили проблем, которые могли бы объяснить трудности с наступлением новой беременности. После пережитого пара пересмотрела образ жизни: отказалась от вредных привычек, изменила питание и стала больше внимания уделять здоровью. При этом Шкуро подчеркнула, что супруги по-прежнему надеются на пополнение в семье.

Сейчас Екатерина и Дмитрий воспитывают двоих детей — трёхлетнюю Аврору и двухлетнего Амура. В начале 2026 года супруги пережили кризис в отношениях и расстались, однако летом решили сохранить семью.