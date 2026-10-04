Артемий Лебедев матом высказался об американском гражданстве

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не понимает людей, которые стремятся получить гражданство США. Своим мнением он поделился в обзоре новостей во «ВКонтакте».

Поводом стала информация о борьбе американских властей с так называемым родильным туризмом. Речь идёт о поездках в США специально для рождения ребёнка, чтобы он получил американское гражданство.

Лебедев напомнил, что раньше существовало много компаний, которые помогали организовывать такие поездки. По его словам, теперь американские власти пытаются ограничить эту практику и не хотят раздавать паспорта «направо и налево». Само американское гражданство дизайнер при этом назвал крайне невыгодным. Он добавил, что не понимает людей, которые хотят получить паспорт США.

Ранее депутат Ксения Горячева призвала не слушать советы дизайнера Артемия Лебедева об отношениях. По её словам, при его отношении к женщинам неудивительно, что крепкую семью ему построить не удаётся. Поводом стало интервью, где Лебедев рассказал, что бросал девушек по СМС, и советовал так делать другим, сравнив отжившие отношения с засохшей колбасой. Горячева ответила, что так поступают трусы, не готовые к сложному разговору.