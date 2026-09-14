«Эмоции нужно держать при себе»: Рому Зверя призвали извиниться за мат на концерте

На концерте в Москве солист группы «Звери» Рома Зверь, по словам продюсера Павла Рудченко, обматерил зрителей. Музыкальный критик считает, что это было следствием психологического срыва. Ранее артист уже приостанавливал концертную деятельность, признавая, что не выдерживает давления.

Рудченко заявил «Газете.ru», что такое поведение недопустимо. По его мнению, зритель платит за выступление и фактически содержит творческий процесс, поэтому эмоции артист обязан держать при себе. Продюсер призвал Рому Зверя выйти на связь и публично извиниться.

«Я думаю, это был срыв, так как он уже заявлял о приостановке концертно-гастрольной деятельности. Он психологически не выдерживает нагрузку», — предположил Рудченко.

Он также сравнил инцидент с поведением других исполнителей. По словам продюсера, мировые звёзды и советские артисты, такие как Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, никогда не позволяли себе пренебрежительного отношения к публике. Исключение он сделал для Григория Лепса, чья манера общения стала частью сценического образа.

Рудченко отметил, что для артистов, которые всегда держали себя в рамках, подобные выходки могут обернуться потерей репутации.

Ранее стало известно, что Рома Зверь обматерил зрителей во время концерта в «Лужниках». Во время исполнения хита «Девочки, мальчики танцуют» певец вынул наушники, перестал петь и начал что-то раздражённо кричать в сторону зрителей. Происходящее было снято на телефоны, после чего кадры разошлись по соцсетям.