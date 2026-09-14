«Девочки, мальчики» не танцуют: Рома Зверь разразился матом прямо на концерте в «Лужниках»

Певец Рома Зверь выругался со сцены во время выступления на фестивале «Энергия спорта» в «Лужниках». Кадры с места событий публикует телеграм-канал «Только никому».

Рома Зверь выругался матом на зрителей фестиваля в Москве. Видео © Telegram /Только никому

Инцидент произошёл 12 сентября. Во время исполнения хита «Девочки, мальчики танцуют» артист вынул наушники, перестал петь и начал что-то раздражённо кричать в сторону публики. Происходящее зрители сняли на телефоны, после чего кадры разошлись по соцсетям.

По одной из версий, артиста вывел из себя слабый отклик зала. На фестиваль пришло много молодёжи, которая ждала выступления Егора Крида, не знала тексты песен «Зверей» и вместо танцев снимала концерт на смартфоны. Одна из посетительниц также рассказала, что вокалиста было плохо слышно из-за слишком громкой музыки.

Однако часть очевидцев уверена, что ругань вообще не относилась к публике. Пользователи обратили внимание, что музыкант мог обращаться к технической команде из-за неполадок со звуком, в том числе проблем с бас-гитарой. В комментариях многие встали на сторону артиста и сочли именно эту версию наиболее вероятной.

Другие зрители, напротив, назвали подобное поведение непрофессиональным. В соцсетях также удивились самому соседству «Зверей» и Егора Крида в программе одного фестиваля. Сам Рома Зверь произошедшее пока не комментировал.

Ранее сообщалось, что группа «Звери» завершает дискографию и больше не собирается выпускать новые песни. Летний концерт в «Лужниках» стал для группы последним большим шоу на текущий момент. Коллектив появился в 2000 году благодаря Билыку. За время существования «Звери» неоднократно получали признание профессионального сообщества.