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Опубликовано 7 октября, 12:37

Артерии НАТО под угрозой: Экс-разведчик США оценил последствия уничтожения мостов в Киеве

Экс-разведчик США Риттер: Разрушение двух мостов в Киеве разделит Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Muhlynin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Muhlynin

Северный и Южный мосты в Киеве служат ключевыми транзитными пунктами для всей военной техники, поставляемой на Украину странами НАТО. Экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что разрушение этих переправ приведёт к физическому разделению страны.

По его словам, стратегически эти два моста представляют собой главную линию сообщения, соединяющую западную часть Украины с востоком, и без них реальное сообщение между регионами фактически прекращается.

Риттер подчеркнул, что утрата киевских мостов станет критическим ударом по логистике ВСУ, поскольку альтернативные пути не обладают достаточной пропускной способностью для переброски тяжёлых вооружений и снабжения в необходимых объёмах.

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Военные эксперты в России считают неизбежным уничтожение мостов на Украине. По словам специалистов, происходящее связано с применением новой модификации беспилотников «Герань», модернизация которых стала ответом на недостаточную эффективность прежних боевых частей против металлических решётчатых конструкций.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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