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Опубликовано 5 октября, 15:42

«Быть добру!» Военный эксперт раскрыл, зачем Армия России бьёт по мостам на Украине

Военный эксперт Шлепченко считает уничтожение мостов на Украине неизбежным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уничтожение мостов на подконтрольной Киеву территории станет неизбежным продолжением боевых действий, полагает обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Нынешние удары по переправам он считает лишь испытанием новых возможностей, а не началом полномасштабной кампании по их разрушению.

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«Украинские мосты неизбежно будут уничтожены. А значит, как пишут добрые русские люди в интернетах, — быть добру!» — отметил военный эксперт.

По его оценке, происходящее связано с применением новой модификации беспилотников «Герань», модернизация которых стала ответом на недостаточную эффективность прежних боевых частей против металлических решётчатых конструкций. Обновлённые дроны уже применялись против опор ЛЭП. Теперь их возможности проверяют при ударах по мостам.

Дамбы и понтоны вместо мостов: Киев готовит запасные пути через Днепр после ударов Армии России
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Ранее Минобороны России сообщило об ударе по Северному мосту через Днепр в Киеве. Переправу использовали для переброски украинских военнослужащих и военных грузов.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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