Сибига взмолил о «допомоге» после новых ударов по мостам Киева
Сибига призвал Запад усилить ПВО Украины после ударов по мостам Киева
Андрей Сибига. Обложка © Пресс-служба МИД Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига снова запросил у западных партнёров больше средств противовоздушной обороны. На этот раз дипломат выступил с призывом после серии ударов по мостам через Днепр в Киеве.
«Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», — заявил Сибига.
По его словам, партнёрам Киева необходимо увеличить вложения в украинскую ПВО, а также усилить санкционное давление на Россию.
4 октября российские военные вновь поразили Северный автомобильный мост через Днепр в Киеве. В Минобороны РФ заявили, что переправа использовалась для переброски украинских военнослужащих и доставки военных грузов.
После удара в дорожном полотне образовалась крупная яма, а в районе переправы возникли серьёзные заторы. Киевские власти также сообщили о повреждении тепломагистрали.
Сибига просит дополнительные средства ПВО уже не впервые. 8 сентября Life.ru писал, что глава украинского МИД призывал союзников передать Киеву даже старые комплексы и перехватчики с истекающим ресурсом. В конце сентября о нехватке противовоздушной обороны вновь заявил Владимир Зеленский, связав необходимость новых поставок с приближением зимы. Уже 4 октября Германия объявила о выделении Киеву €1 млрд на военную помощь и ещё €350 млн на энергетику. Часть военного пакета должна пойти на совместное производство перехватчиков для борьбы с реактивными беспилотниками.
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