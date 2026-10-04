Сибига взмолил о «допомоге» после новых ударов по мостам Киева

Глава МИД Украины Андрей Сибига снова запросил у западных партнёров больше средств противовоздушной обороны. На этот раз дипломат выступил с призывом после серии ударов по мостам через Днепр в Киеве.

«Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», — заявил Сибига.

По его словам, партнёрам Киева необходимо увеличить вложения в украинскую ПВО, а также усилить санкционное давление на Россию.

4 октября российские военные вновь поразили Северный автомобильный мост через Днепр в Киеве. В Минобороны РФ заявили, что переправа использовалась для переброски украинских военнослужащих и доставки военных грузов.

После удара в дорожном полотне образовалась крупная яма, а в районе переправы возникли серьёзные заторы. Киевские власти также сообщили о повреждении тепломагистрали.