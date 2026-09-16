Гаубичный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Сергея Ветрова ликвидировал свыше 15 украинских военнослужащих, мешавших продвижению российских штурмовиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ветров выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений в условиях постоянного огневого воздействия со стороны противника. После того как разведка передала координаты скопления военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), старший лейтенант приказал расчётам открыть огонь.

По данным Минобороны, действия Ветрова и его подчинённых позволили нанести противнику существенный урон. Российские штурмовики после этого продвинулись вперёд и заняли позиции для продолжения наступления.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили железнодорожный состав в порту Южный в момент погрузки грузов для ВСУ. В оборонном ведомстве также заявили о продолжении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. По данным Минобороны, эти объекты задействованы в транспортировке грузов в интересах украинских войск.