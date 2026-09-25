«Артист любит славу и аплодисменты»: Как юморист Рева проявит себя в Минобороны Украины

Новый замминистра обороны Украины Алексей Рева может перенести в чиновничью работу привычку к публичности, приобретённую во время карьеры юмориста. Об этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Абзацу».

По мнению Олейника, само появление бывшего артиста во властных структурах Украины уже не выглядит неожиданным. За вторым таким примером далеко ходить не надо.

«Артист — это человек, который, любит, первое — славу и аплодисменты, а значит, нужно чем-то удивить какими-то выходками», — сказал бывший нардеп.

Он допустил, что Рева также постарается привлечь к себе внимание необычным поведением и шутками на рабочих совещаниях.

Олейник также предположил, что новый замминистра проявит интерес к финансовой стороне работы ведомства.

Ранее Life.ru сообщал о назначении Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины по вопросам цифровизации. В ведомстве заявили, что он будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов.