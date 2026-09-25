Победитель украинского юмористического шоу «Рассмеши комика» Алексей Рева получил должность в Министерстве обороны Украины. Теперь он будет отвечать за цифровое направление ведомства, сообщили в Минобороны страны.

Как уточнили в ведомстве, Кабинет министров Украины назначил Реву заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

На новой должности чиновник будет заниматься развитием цифровых решений в оборонной сфере — от систем управления данными до сервисов для военнослужащих.

«Министерство обороны Украины продолжает усиливать команду специалистами, которые способны быстро превращать потребности Сил обороны в эффективные решения», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что Рева ранее уже работал с цифровыми проектами ведомства. По данным министерства, он участвовал в создании приложения «Армия+», системы учёта военнослужащих «Импульс», а также руководил проектными командами.

Среди задач нового замминистра — дальнейшее развитие цифровых платформ «Армия+», «Резерв+» и боевой системы DELTA. В ведомстве заявили, что цифровизация должна помочь ускорить принятие решений и снизить бюрократическую нагрузку на военных.

Алексей Рева стал известен широкой публике после победы в юмористическом шоу «Рассмеши комика» в 2015 году. Позже он вошёл в состав проекта «Мамахохотала», а с 2022 года работал в одном из территориальных центров комплектования Полтавской области.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме оценили заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова о ситуации вокруг конфликта. Депутат Андрей Колесник заявил, что украинские политики используют подобные высказывания в том числе для решения внутренних политических задач. По его словам, заявления представителей Киева часто становятся частью борьбы за влияние внутри страны.