«Артур Пирожков» в красных стрингах устроил стриптиз для воспитателей детсада

В Омске разразился скандал вокруг поздравления сотрудниц детского сада № 21. Поводом стало выступление приглашённого аниматора, которое, по свидетельствам очевидцев, сопровождалось элементами стриптиза, пишет канал «Вкратце | Омск».

В омском детсаду устроили стриптиз для воспитателей. Видео © VK /Вкратце | Омск

Как оказалось, в актовом зале появилась ростовая кукла в костюме Артура Пирожкова. Персонаж сбросил одежду до нижнего белья и танцевал перед собравшимися женщинами под песни известного исполнителя. Площадку выбрали ту же, где утром проводились детские утренники.

Как уточнил автор опубликованного видео, торжество состоялось около недели назад, а поздравление пришлось на время перед тихим часом. Именно поэтому, по его словам, воспитанники сада происходящего не застали.

«Я сама педагог, работала в этом учреждении. Когда увидела это, для меня это просто ножом по сердцу было. Я понимаю, что есть корпоративные мероприятия закрытые где-то в банкетных залах или ресторанах, но не в стенах дошкольного заведения. Это не педагогично, это точно не должно происходить в дошкольном учреждении», — рассказала одна из местных жительниц.

Инициативная группа обратилась в департамент образования и надзорные структуры с требованием провести проверку и дать правовую оценку действиям руководства сада. В администрации Омска факт мероприятия подтвердили. Сейчас рассматривается вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей. На 21 сентября назначено внеплановое совещание с сотрудниками учреждения, посвящённое соблюдению этических и профессиональных норм.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске открытие стриптиз-клуба рядом с храмом Трёх святителей и Спасским монастырём вызвало скандал. Симбирская епархия сочла такое соседство недопустимым и потребовала перенести заведение в другое место. Заведение начало работу в пристройке к историческому зданию бывшей Симбирской духовной семинарии. Рядом расположен единственный вход к храму Трёх святителей со стороны улицы Гончарова. Неподалёку находится и Спасский монастырь.