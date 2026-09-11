Ас-Сиси поблагодарил Путина за помощь России в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина за содействие России в строительстве атомной электростанции «Эд-Дабаа». Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
«Мы реализуем крупные проекты, как например АЭС «Эд-Дабаа», и мы благодарны вам за содействие в этом вопросе, за работу Росатома», — сказал ас-Сиси.
АЭС «Эд-Дабаа» строится на средиземноморском побережье Египта при участии российской госкорпорации «Росатом». Это первый атомный энергетический проект такого масштаба в стране. Станция будет состоять из четырёх энергоблоков. В 2025 году на первом энергоблоке уже установили корпус реактора. Египетские власти называют проект одним из ключевых для энергетической безопасности страны.
В Каире рассчитывают, что атомная станция обеспечит растущий спрос на электроэнергию и поможет развивать промышленность. Сам ас-Сиси ещё летом отмечал, что проект «Эд-Дабаа» остаётся одним из флагманских направлений стратегического партнёрства с Россией.
Ранее Life.ru рассказывал, что первый энергоблок АЭС «Эд-Дабаа» планируют запустить в 2028 году. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв говорил, что затем остальные блоки будут вводиться поэтапно. После выхода станции на полную мощность она должна обеспечить Египту около пяти гигаватт электроэнергии.
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