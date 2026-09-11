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Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:30

Путин: Связи России и ЮАР успешно развиваются

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Связи России и ЮАР успешно развиваются, а Москва и Претория поддерживают постоянный контакт на высшем уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Нью-Дели.

«Мы в постоянном контакте с вами, наши команды в постоянном контакте. Связи между Россией и ЮАР развиваются успешно», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что 5 сентября исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и партнёрстве между двумя странами. Документ был заключён в Кейптауне в 2006 году.

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По словам Путина, Москва и Претория развивают политический диалог и межпарламентские связи, регулярно взаимодействуют главы внешнеполитических ведомств. Сотрудничество продолжается и в гуманитарной сфере, в том числе в образовании. На 2026/27 учебный год Россия увеличила квоту для студентов из ЮАР до 100 стипендий, сообщил президент.

Путин также отметил близость подходов Москвы и Претории к ключевым международным и региональным вопросам. В прошлом году вице-президент ЮАР Пол Машатиле участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

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Ранее Life.ru рассказывал, что встреча Путина с Рамафосой вошла в программу двусторонних переговоров российского президента во время поездки в Индию.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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