Ас-Сиси заранее поздравил Путина с днём рождения на встрече в Нью-Дели

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заранее поздравил Владимира Путина с днём рождения. Это произошло во время их встречи на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Позвольте мне заранее, хоть это и не принято... поздравить Вас с наступающим днем рождения Вашим, который будет в октябре. Благодарю Вас, господин президент», — сказал ас-Сиси.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина за помощь России в строительстве АЭС «Эд-Дабаа». Египетский лидер отдельно отметил работу «Росатома» и назвал атомную станцию одним из крупных совместных проектов Москвы и Каира. На той же встрече стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а товарооборот между Россией и Египтом, по словам ас-Сиси, уже превысил $10 млрд.