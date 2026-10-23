«Ашан» убрал с полок конфеты с живым «сюрпризом» после жалобы покупательницы
«Ашан» снял с продажи партию конфет «Рот Фронт» после жалобы на личинок
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Торговая сеть «Ашан» сняла с продажи партию конфет «Рот Фронт» в одном из магазинов подмосковных Химок после сообщения покупательницы об обнаружении личинок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Ашан ритейл Россия», подчеркнув, что санитарная проверка торговой точки нарушений не выявила.
В компании заявили, что проинформировали поставщика о ситуации и ожидают от производителя официальный ответ вместе с протоколами испытаний продукции.
«В рамках внутренней проверки партия указанной продукции снята с реализации в данной торговой точке. До получения материалов от производителя и завершения внутренней проверки выводы о несоответствии делать преждевременно», — подчеркнули представители сети.
В «Ашане» добавили, что официальных претензий по этим конфетам в системе обработки обращений магазина пока не зарегистрировано. При приёмке спорной партии отклонений также не обнаружили.
После инцидента ретейлер усилил контроль на распределительных центрах и дополнительно проверяет процедуры приёмки кондитерских изделий. В компании подчеркнули, что все поступающие в магазины партии конфет сопровождаются документами, подтверждающими качество и безопасность продукции.
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