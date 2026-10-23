«Сколько личинок здесь!»: Россиянка купила батончики «Рот Фронт», а они оказались протеиновые
Жительница Химок нашла личинки в конфетах «Рот Фронт» из «Ашана»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жительница подмосковных Химок обнаружила «протеиновую» начинку в конфетах «Рот Фронт», купленных в «Ашане». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
«Неожиданная начинка», обнаруженная жительницей Химок в конфетах из «Ашана». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
«Вы только посмотрите, сколько личинок здесь!», — говорит автор видео.
По словам покупательницы Дарьи, конфеты она приобрела в магазине на Московской улице, 14. Девушка утверждает, что не впервые сталкивается с подобным содержимым сладостей.
После того как история получила огласку, с Дарьей связались представители производителя. Сейчас покупательница ожидает официального ответа компании. Девушка собирается повторно посетить магазин, где приобрела конфеты.
Ранее Life.ru писал о москвичке, обнаружившей плесень в мясных снеках из магазина «Красное & Белое». Девушка заметила испорченный продукт сразу после вскрытия упаковки, хотя указанный производителем срок годности ещё не истёк.