«Сколько личинок здесь!»: Россиянка купила батончики «Рот Фронт», а они оказались протеиновые

Жительница подмосковных Химок обнаружила «протеиновую» начинку в конфетах «Рот Фронт», купленных в «Ашане». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

«Неожиданная начинка», обнаруженная жительницей Химок в конфетах из «Ашана». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Вы только посмотрите, сколько личинок здесь!», — говорит автор видео.

По словам покупательницы Дарьи, конфеты она приобрела в магазине на Московской улице, 14. Девушка утверждает, что не впервые сталкивается с подобным содержимым сладостей.

После того как история получила огласку, с Дарьей связались представители производителя. Сейчас покупательница ожидает официального ответа компании. Девушка собирается повторно посетить магазин, где приобрела конфеты.