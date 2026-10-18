Жительница Москвы обнаружила плесень в упаковке сушёной свинины, купленной в магазине сети «Красное & Белое». При этом указанный производителем срок годности продукта ещё не истёк. О неприятной покупке Диана рассказала телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичке продали мясные снеки с плесенью в магазине «Красное & Белое». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам москвички, она приобрела мясные снеки MEAT SNACK бренда Delikäiser в торговой точке на Измайловском проспекте, 31. Упаковку покупательница вскрыла сразу после выхода из магазина.

Внутри находились два кусочка сушёной свинины. Один из них, как утверждает девушка, был покрыт плесенью. При этом на упаковке значилось, что продукт годен до 5 января.

Производителем продукции Delikäiser является компания «МПК «Атяшевский». Ранее предприятие уже получало предостережения Роспотребнадзора. В апреле лабораторные исследования выявили незаявленную куриную ДНК в трёх мясных продуктах бренда — «Докторской» колбасе, сосисках «Сливочные» и «Премиум с говядиной».

В августе ведомство вынесло ещё одно предостережение из-за котлет Delikäiser. Причиной стало оформление упаковки: покупателям было сложно прочитать информацию о составе продукта.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, который купил сушёную свинину с густой плесенью в магазине «Красное & Белое». Мужчина обнаружил испорченный продукт после вскрытия упаковки дома. Как и в новом случае, срок годности мяса на момент покупки ещё не истёк.