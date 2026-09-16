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Опубликовано 16 сентября, 11:18

Аскольд Запашный вернулся в цирк через день после вызова врачей из-за аритмии

Аскольд Запашный. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Аскольд Запашный. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Дрессировщик Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке после недавнего ухудшения самочувствия и заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом народный артист России рассказал ТАСС.

«Все хорошо, я жив-здоров. У меня уже много лет проблемы с аритмией — периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу. <…> Сегодня приступил к работе, всё хорошо», — сказал он.

Эдгард Запашный вышел на связь после сообщений о приступе аритмии у брата
Эдгард Запашный вышел на связь после сообщений о приступе аритмии у брата

Ранее Life.ru рассказывал, что Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей после резкого ухудшения самочувствия и приступа аритмии. Медики стабилизировали состояние артиста на месте, после чего рекомендовали ему пройти дополнительное обследование.

Больше новостей о жизни артистов, музыкантов и других известных россиян — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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