Аскольд Запашный вернулся в цирк через день после вызова врачей из-за аритмии

Дрессировщик Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке после недавнего ухудшения самочувствия и заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом народный артист России рассказал ТАСС.

«Все хорошо, я жив-здоров. У меня уже много лет проблемы с аритмией — периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу. <…> Сегодня приступил к работе, всё хорошо», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей после резкого ухудшения самочувствия и приступа аритмии. Медики стабилизировали состояние артиста на месте, после чего рекомендовали ему пройти дополнительное обследование.