Эдгард Запашный вышел на связь после сообщений о приступе аритмии у брата

Артист цирка Эдгард Запашный вышел на связь после появления тревожных новостей о здоровье его брата Аскольда. В ночь с 14 на 15 сентября у известного дрессировщика произошёл приступ аритмии, однако Эдгард предпочёл сохранить медицинские подробности в тайне и не стал раскрывать текущее состояние родственника.

В разговоре с «Газетой.ru» Эдгард Запашный вежливо, но твёрдо пресёк попытки журналистов узнать детали.

«Если вы по поводу Аскольда, то я не комментирую новости [о его состоянии]. Спасибо», — заявил он. Такая реакция свидетельствует о желании семьи оградить процесс лечения от излишнего внимания прессы и сосредоточиться на восстановлении здоровья.

Ранее стало известно, что Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей из-за приступа аритмии. По данным Mash, медики стабилизировали его состояние и рекомендовали пройти дополнительное обследование. У циркового артиста диагностирована мерцательная аритмия — хроническое нарушение сердечного ритма, способное периодически обостряться.

А в начале апреля сам Эдгард Запашный более двух суток провёл в Луганской республиканской клинической больнице. По его словам, именно с этого и двух общих наркозов началось его путешествие в Донбасс.