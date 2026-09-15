Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 10:13

Эдгард Запашный вышел на связь после сообщений о приступе аритмии у брата

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Артист цирка Эдгард Запашный вышел на связь после появления тревожных новостей о здоровье его брата Аскольда. В ночь с 14 на 15 сентября у известного дрессировщика произошёл приступ аритмии, однако Эдгард предпочёл сохранить медицинские подробности в тайне и не стал раскрывать текущее состояние родственника.

В разговоре с «Газетой.ru» Эдгард Запашный вежливо, но твёрдо пресёк попытки журналистов узнать детали.

«Если вы по поводу Аскольда, то я не комментирую новости [о его состоянии]. Спасибо», — заявил он. Такая реакция свидетельствует о желании семьи оградить процесс лечения от излишнего внимания прессы и сосредоточиться на восстановлении здоровья.

Ранее стало известно, что Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей из-за приступа аритмии. По данным Mash, медики стабилизировали его состояние и рекомендовали пройти дополнительное обследование. У циркового артиста диагностирована мерцательная аритмия — хроническое нарушение сердечного ритма, способное периодически обостряться.

Эдгард Запашный рассказал, что называл тигров в честь Фриске и Бритни Спирс
Эдгард Запашный рассказал, что называл тигров в честь Фриске и Бритни Спирс

А в начале апреля сам Эдгард Запашный более двух суток провёл в Луганской республиканской клинической больнице. По его словам, именно с этого и двух общих наркозов началось его путешествие в Донбасс.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Эдгард Запашный
  • Аскольд Запашный
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar