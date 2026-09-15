Сердце подвело: Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей из-за приступа аритмии

48-летнему артисту цирка Аскольду Запашному потребовалась экстренная медицинская помощь после резкого ухудшения самочувствия ночью. Врачи стабилизировали его состояние и рекомендовали пройти дополнительное обследование. Об этом стало известно Mash.

Прибывшие специалисты оказали ему помощь на месте и смогли стабилизировать состояние. По данным Mash, у циркового артиста диагностирована мерцательная аритмия — хроническое нарушение сердечного ритма, способное периодически обостряться.

После осмотра врачи не стали госпитализировать Запашного. Вместо этого они оставили рекомендации по дальнейшим действиям. В ближайшее время артисту необходимо обратиться к профильному специалисту для более подробного обследования. Кроме того, медики рекомендовали скорректировать лечение с учётом состояния Запашного.

Ранее сообщалось, что не только цирковой манеж может таить опасность для Аскольда Запашного — во время любительской хоккейной тренировки артист получил серьёзный удар по лицу. На льду произошла случайная стычка: один из игроков столкнулся с соперником, после чего оказался у борта. Во время падения мужчина наотмашь задел клюшкой лицо дрессировщика.