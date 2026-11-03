Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о дополнительной поддержке аспирантов и молодых учёных, которые исследуют вопросы педагогики. Задачу предстоит выполнить правительству совместно с администрацией президента. Она включена в перечень поручений по итогам встречи с учителями и студентами педагогических специальностей.

Речь идёт в том числе о научно-методическом обеспечении обучения, разработке и внедрении новых образовательных технологий. Предложения должны учитывать эти направления исследований. Дополнительную помощь поручено проработать в рамках уже существующих механизмов поддержки аспирантов и молодых учёных. Конкретные меры и размеры выплат в приведённом пункте документа не определены.

Доклады президенту необходимо представить до 1 февраля и до 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение создать единую нейросеть для сферы образования. С инициативой на встрече главы государства с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов — выступил победитель «Учителя года — 2026» Алексей Морозов.