Путин: Россия может с гордостью называть образование в культуре одним из лучших

Российское фундаментальное образование в сфере культуры является одним из лучших в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

«Фундаментальное образование в сфере культуры в России — одно из лучших в мире. Мы можем об этом с гордостью и прямо сказать», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он назвал подготовку кадров одним из ключевых направлений развития культурной сферы. По словам Путина, сегодня отрасли нужны режиссёры, кураторы, музейные педагоги, драматурги и менеджеры, которые одновременно понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и умеют работать с технологиями.

Президент напомнил, что в стране действует стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Отдельные стратегии уже запущены в библиотечном деле и креативных индустриях, а документы для архивной, театральной и музейной сфер ещё готовятся.

Ранее Life.ru рассказывал о презентации программы Международной недели «Народы России» на полях форума. В неё войдут культурные и просветительские проекты, выставки и киномероприятия. XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходит с 24 по 26 сентября, его главная тема — «Объединённые культуры — общие ценности».