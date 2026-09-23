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Опубликовано 23 сентября, 09:16

Ассенизатор насмерть сбил пациента психоневрологического интерната под Тюменью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В селе Лесное Тюменской области под колёсами ассенизаторской машины погиб 52-летний мужчина. Проводится проверка. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

«По данному происшествию в настоящее время проводится проверка. После установления полных обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

По данным портала 72.ru, погибшим оказался 52-летний пациент психоневрологического интерната. Трагедия произошла 22 сентября на территории больничного учреждения в Юргинском районе. Обстоятельства наезда устанавливают сотрудники полиции. По словам очевидцев, машина медленно двигалась задним ходом. Рядом в этот момент находились другие пациенты и сотрудники интерната.

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Ранее также сообщалось, что в посёлке Усть-Славянка произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На Славянском мосту столкнулись три легковых автомобиля.

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Татьяна Миссуми
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