Ассенизатор насмерть сбил пациента психоневрологического интерната под Тюменью

В селе Лесное Тюменской области под колёсами ассенизаторской машины погиб 52-летний мужчина. Проводится проверка. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

«По данному происшествию в настоящее время проводится проверка. После установления полных обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

По данным портала 72.ru, погибшим оказался 52-летний пациент психоневрологического интерната. Трагедия произошла 22 сентября на территории больничного учреждения в Юргинском районе. Обстоятельства наезда устанавливают сотрудники полиции. По словам очевидцев, машина медленно двигалась задним ходом. Рядом в этот момент находились другие пациенты и сотрудники интерната.

Ранее также сообщалось, что в посёлке Усть-Славянка произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На Славянском мосту столкнулись три легковых автомобиля.