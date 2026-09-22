В Усть-Славянке на мосту разбились три машины всмятку

Днём 22 сентября в посёлке Усть-Славянка произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По данным 78.ru, на Славянском мосту столкнулись три легковых автомобиля.

Судя по опубликованным кадрам, транспортные средства получили серьёзные механические повреждения: у двух машин сильно деформированы передние части, при этом в них сработали подушки безопасности, что свидетельствует о высокой силе удара.

На момент публикации информация о возможных пострадавших уточняется. Однако присутствие машины реанимации на месте аварии указывает на вероятность наличия травмированных участников ДТП. Сотрудники экстренных служб и полиции работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства столкновения и фиксируя следы торможения для дальнейшего разбирательства.

А ранее Life.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с детским автобусом и фурой на Урале. Водитель Lada Largus по неизвестной причине выехал на встречку и столкнулся с автобусом ПАЗ. После удара тот изменил направление движения и врезался в грузовик DAF с полуприцепом.