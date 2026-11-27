Фармацевтическая компания AstraZeneca AB отказалась от иска о запрете продажи препарата от диабета «Фордиглиф», который выводит на российский рынок «Акрихин». Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Шведская компания настаивала на том, что при выпуске дженерика незаконно используется её запатентованная разработка. Речь идёт о дапаглифлозине — действующем веществе оригинального лекарства «Форсига». Помимо запрета на реализацию аналога, истец требовал уничтожить имеющиеся у «Акрихина» партии препарата.

В марте Арбитражный суд Московской области полностью отклонил эти требования. AstraZeneca попыталась обжаловать решение, однако впоследствии отказалась от иска. Причины такого шага не раскрываются.

В начале октября Суд по интеллектуальным правам также признал недействительными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы, ранее усмотревшей нарушение законодательства при выводе «Фордиглифа» на рынок.

Ранее, 19 ноября, ФАС потребовала от петербургской фармкомпании Solopharm перечислить в бюджет 2 млрд рублей. Ведомство признало недобросовестной конкуренцией вывод на рынок препарата от сахарного диабета «Эмфорикс» до истечения срока действия патента на оригинальное лекарство «Джардинс» немецкой компании Boehringer Ingelheim. Патентная защита оригинала действует до ноября 2029 года.