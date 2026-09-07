ВС РФ подтвердил право «Акрихина» на выпуск препарата «Фордиглиф» от диабета

Верховный суд России подтвердил право компании «Акрихин» использовать разработки AstraZeneca при выпуске препарата «Фордиглиф» от диабета. Решение принял заместитель председателя ВС РФ Игорь Крупнов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Крупнов отклонил жалобу AstraZeneca на отказ передать спор на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Ранее аналогичное решение принял судья ВС РФ Владимир Попов.

Спор касается двух патентов AstraZeneca на соединение и фармацевтическую композицию. «Акрихин» использует эти разработки при производстве дженерика «Фордиглиф». Ранее две инстанции Суда по интеллектуальным правам признали действия российской компании законными.

Суды установили, что соответствующие патенты прекратили действие, после чего разработки перешли в общественное достояние. Суд по интеллектуальным правам также обязал российскую структуру AstraZeneca и шведскую AstraZeneca AB не препятствовать выводу «Фордиглифа» на рынок.

Одновременно суд отклонил встречные требования AstraZeneca AB. Компания пыталась подтвердить исключительное право на фармацевтическую композицию с дапаглифлозином, которую использует «Акрихин».

Суд также признал недобросовестными действия AstraZeneca при получении дополнительного патента. По оценке суда, он содержал ту же формулу действующего вещества дапаглифлозина, которая ранее находилась в уже прекратившем действие патенте.

В AstraZeneca заявили, что сохраняют прежнюю позицию по спору и продолжат обсуждать вопрос с профессиональным сообществом и регуляторами.

«Устойчивая и предсказуемая система защиты прав интеллектуальной собственности является необходимым условием для развития инновационной фармацевтики. Именно патентная охрана делает возможными инвестиции в исследования и разработки, благодаря которым в клиническую практику приходят новые методы лечения социально значимых заболеваний», — сообщили в компании.

AstraZeneca ранее указывала, что выпускает оригинальный препарат «Форсига» с действующим веществом дапаглифлозин. С конца 2020 года компания производит его по полному циклу на заводе в Калужской области.

Ранее сообщалось, что китайский регулятор одобрил препарат Mprosevir для лечения COVID-19, при разработке которого учёные использовали искусственный интеллект. Лекарство предназначено для взрослых пациентов с лёгкой и средней формами заболевания. На начальном этапе исследователи изучили библиотеку примерно из 49 млрд потенциальных молекул, а затем ИИ за несколько дней сократил число основных кандидатов до девяти. Искусственный интеллект также применяли при дальнейшей оптимизации вещества, оценке его свойств и снижении токсичности. От начала поиска соединения до завершения клинических испытаний прошло около трёх с половиной лет.