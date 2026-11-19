ФАС потребовала от петербургской Solopharm перечислить в бюджет 2 млрд рублей. Антимонопольная служба признала действия производителя лекарств недобросовестной конкуренцией.

Причиной разбирательства стал препарат «Эмфорикс», предназначенный для лечения сахарного диабета. Его выпускает ООО «Гротекс», работающее под брендом Solopharm. По данным ведомства, компания начала продавать лекарство с действующим веществом эмпаглифлозин, не дождавшись окончания патента на оригинальный препарат и не получив разрешения правообладателя.

Речь идёт о «Джардинсе» немецкой Boehringer Ingelheim, патентная защита которого действует до ноября 2029 года. При этом российский аналог зарегистрировали ещё в 2023-м, а первые партии появились на рынке в сентябре 2025-го. После обращения немецкого производителя и представителя патентообладателя ФАС в августе начала проверку.

Сам «Гротекс» ещё в ноябре прошлого года попытался через суд получить принудительную лицензию на использование 12 патентов, защищающих эмпаглифлозин. Однако на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы отклонил требования компании. Теперь антимонопольное ведомство обязало её прекратить нарушение и перечислить государству доход, который служба сочла полученным незаконно.

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