Российская астролог и телеведущая Тамара Глоба пополнила базу украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло после того, как составитель гороскопов предсказала возможную отставку Владимира Зеленского.

Администраторы экстремистского сайта добавили персональные данные Глобы. Они обвинили астролога в поддержке России и заявили о якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом стал её прогноз о том, что западные союзники Зеленского предъявят ему претензии из-за политики, которую он проводит на Украине. Ещё одной причиной стало предсказание Глобы, сделанное в 2023 году. Тогда астролог заявила, что Зеленского ждёт неблагоприятный исход и отставка.

Ранее в базу «Миротворца»* попал Михаил Юрьевич Лермонтов, глава Российского дворянского собрания и полный тёзка великого поэта. Администраторы сайта обвинили общественного деятеля в публичной поддержке России и пропаганде.

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