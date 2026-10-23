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Опубликовано 23 октября, 03:23

Михаила Лермонтова внесли на «Миротворец»*

Главу Российского дворянского собрания Михаила Лермонтова внесли на «Миротворец»*

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Предводитель Российского дворянского собрания Михаил Юрьевич Лермонтов оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Администраторы ресурса обвинили общественного деятеля в публичной поддержке России и пропаганде.

Речь идёт не о знаменитом поэте, а о его родственнике и полном тёзке — российском общественном деятеле, докторе культурологии. Лермонтов возглавляет Российское дворянское собрание и является почётным куратором Института русской политической культуры.

Михаил Лермонтов. Фото © Wikipedia / Brattarb

Михаил Лермонтов. Фото © Wikipedia / Brattarb

Четверых участников команды КВН «Союз» внесли в базу «Миротворца»*
Четверых участников команды КВН «Союз» внесли в базу «Миротворца»*

Также в скандальном украинском ресурсе находятся режиссёр Сергей Дебижев и актриса Лариса Бравицкая. В числе предъявленных им претензий — публичная поддержка России, нарушение государственной границы Украины и посягательство на её суверенитет и территориальную целостность.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Артур Лапсаков
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