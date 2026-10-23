Предводитель Российского дворянского собрания Михаил Юрьевич Лермонтов оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Администраторы ресурса обвинили общественного деятеля в публичной поддержке России и пропаганде.

Речь идёт не о знаменитом поэте, а о его родственнике и полном тёзке — российском общественном деятеле, докторе культурологии. Лермонтов возглавляет Российское дворянское собрание и является почётным куратором Института русской политической культуры.

Михаил Лермонтов. Фото © Wikipedia / Brattarb

Также в скандальном украинском ресурсе находятся режиссёр Сергей Дебижев и актриса Лариса Бравицкая. В числе предъявленных им претензий — публичная поддержка России, нарушение государственной границы Украины и посягательство на её суверенитет и территориальную целостность.