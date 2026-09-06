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Регион
Опубликовано 6 сентября, 12:11

Атака БПЛА на Белгородскую область привела к гибели человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал территорию, в результате чего погиб мирный житель. Ещё один удар пришёлся по коммерческому объекту в селе Большетроицкое.

«В селе Большетроицкое из-за атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека. Женщина с осколочным ранением височной области и мужчина с осколочными ранениями голени, бедра и плеча обратились в приемное отделение Большетроицкой районной больницы», — пишут в региональном оперштабе.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Врачи приняли решение продолжить их лечение в амбулаторном режиме.

Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре, есть раненые
Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре, есть раненые

Белгородская область в последние дни регулярно подвергается атакам беспилотников. Ранее власти региона сообщали о повреждениях автомобилей, объектов инфраструктуры и гибели одного человека после ударов дронов.

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Андрей Бражников
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