Атака БПЛА на Белгородскую область привела к гибели человека

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал территорию, в результате чего погиб мирный житель. Ещё один удар пришёлся по коммерческому объекту в селе Большетроицкое.

«В селе Большетроицкое из-за атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека. Женщина с осколочным ранением височной области и мужчина с осколочными ранениями голени, бедра и плеча обратились в приемное отделение Большетроицкой районной больницы», — пишут в региональном оперштабе.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Врачи приняли решение продолжить их лечение в амбулаторном режиме.

Белгородская область в последние дни регулярно подвергается атакам беспилотников. Ранее власти региона сообщали о повреждениях автомобилей, объектов инфраструктуры и гибели одного человека после ударов дронов.