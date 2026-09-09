Атака БПЛА на электроподстанцию оставила без света несколько районов Геленджика

Электроподстанция получила повреждения в результате атаки беспилотников на Геленджик. В нескольких районах города пропало электричество, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Без света остались микрорайоны Тонкий Мыс и Северный, ряд СНТ, село Марьина Роща, а также отдельные улицы Геленджика.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

Жителей призвали не снимать и не публиковать последствия атаки, места падения беспилотников, работу систем ПВО и действия оперативных служб.

Напомним, в ночь на 9 сентября Геленджик подвергся самой массовой и продолжительной атаке беспилотников. БПЛА фиксировали над городом на протяжении всей ночи, их поражали средства ПВО и мобильные огневые группы. Власти сообщали, что погибших и пострадавших в Геленджике нет. На время действия угрозы в аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск самолётов.