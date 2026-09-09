Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 13:48

Атака БПЛА на электроподстанцию оставила без света несколько районов Геленджика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Электроподстанция получила повреждения в результате атаки беспилотников на Геленджик. В нескольких районах города пропало электричество, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Без света остались микрорайоны Тонкий Мыс и Северный, ряд СНТ, село Марьина Роща, а также отдельные улицы Геленджика.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

В Новороссийске объявили день траура по погибшим при атаке БПЛА
В Новороссийске объявили день траура по погибшим при атаке БПЛА

Жителей призвали не снимать и не публиковать последствия атаки, места падения беспилотников, работу систем ПВО и действия оперативных служб.

Напомним, в ночь на 9 сентября Геленджик подвергся самой массовой и продолжительной атаке беспилотников. БПЛА фиксировали над городом на протяжении всей ночи, их поражали средства ПВО и мобильные огневые группы. Власти сообщали, что погибших и пострадавших в Геленджике нет. На время действия угрозы в аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск самолётов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar