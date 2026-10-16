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Регион
Опубликовано 16 октября, 15:23

Атака БПЛА привела к пожару на промышленном объекте в Сургутском районе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошёл пожар на промышленном объекте после атаки беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам главы региона, специалисты выясняют характер повреждений и оценивают масштаб нанесённого ущерба. Название атакованного предприятия и точное место происшествия пока не уточняются.

«В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Кухарук в соцсетях.

Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения. Информацию о возможных пострадавших власти пока не приводили.

Сегодня в Югре объявили угрозу атаки беспилотников. Ответственные службы перевели в режим повышенной готовности, а жителей попросили по возможности оставаться дома, держаться подальше от окон и не приближаться к подозрительным предметам.

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Ранее Life.ru рассказывал о введении режима угрозы атаки беспилотников в Югре. 9 сентября из-за опасности временно ограничили работу аэропортов Сургута, Нягани, Урая, Игрыма и Советского. Школьников второй смены перевели на дистанционное обучение.

Больше новостей об атаках беспилотников, пожарах и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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