Атака БПЛА привела к пожару на промышленном объекте в Сургутском районе

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошёл пожар на промышленном объекте после атаки беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам главы региона, специалисты выясняют характер повреждений и оценивают масштаб нанесённого ущерба. Название атакованного предприятия и точное место происшествия пока не уточняются.

«В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Кухарук в соцсетях.

Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения. Информацию о возможных пострадавших власти пока не приводили.

Сегодня в Югре объявили угрозу атаки беспилотников. Ответственные службы перевели в режим повышенной готовности, а жителей попросили по возможности оставаться дома, держаться подальше от окон и не приближаться к подозрительным предметам.

Ранее Life.ru рассказывал о введении режима угрозы атаки беспилотников в Югре. 9 сентября из-за опасности временно ограничили работу аэропортов Сургута, Нягани, Урая, Игрыма и Советского. Школьников второй смены перевели на дистанционное обучение.