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Опубликовано 9 сентября, 09:24

В ХМАО впервые объявили угрозу атаки БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим «Угроза атаки беспилотника». Соответствующее оповещение распространила региональная система РСЧС.

На фоне введённых мер безопасности временные ограничения затронули работу аэропортов Сургута, Нягани, Урая, Игрыма и Советского. Воздушные гавани ограничили приём и выпуск самолётов.

Изменения коснулись и образовательных учреждений. Школьников второй смены в Югре перевели на дистанционный формат обучения.

Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ
Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ

Ранее в ХМАО уже объявляли беспилотную опасность. Такой режим вводили 10 августа, тогда власти также приводили ответственные службы в повышенную готовность.

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Наталья Демьянова
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