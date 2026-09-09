В ХМАО впервые объявили угрозу атаки БПЛА

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим «Угроза атаки беспилотника». Соответствующее оповещение распространила региональная система РСЧС.

На фоне введённых мер безопасности временные ограничения затронули работу аэропортов Сургута, Нягани, Урая, Игрыма и Советского. Воздушные гавани ограничили приём и выпуск самолётов.

Изменения коснулись и образовательных учреждений. Школьников второй смены в Югре перевели на дистанционный формат обучения.

Ранее в ХМАО уже объявляли беспилотную опасность. Такой режим вводили 10 августа, тогда власти также приводили ответственные службы в повышенную готовность.