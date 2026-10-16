Росавиация впервые сообщила об ограничениях в аэропорту Когалыма из-за БПЛА

В аэропорту Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе впервые ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов на фоне угрозы атаки беспилотников.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук объявил в регионе сигнал «Угроза атаки беспилотника». По его словам, ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры безопасности.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Также югорчан предупредили о возможных ограничениях мобильной связи и интернета.

В течение дня ограничения на приём и отправку воздушных судов затронули и другие аэропорты ХМАО, в том числе Сургут, Урай и Советский. Росавиация объяснила введённые меры необходимостью обеспечить безопасность авиаперевозок.

Ранее Life.ru рассказывал о первом объявлении угрозы атаки БПЛА в ХМАО. 9 сентября региональная система оповещения предупредила жителей об опасности, после чего временно ограничили работу сразу пяти аэропортов. Тогда же школьников второй смены перевели на дистанционное обучение.