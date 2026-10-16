В ХМАО объявили режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе 16 октября объявили сигнал беспилотной опасности. Все ответственные службы и ведомства региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своём канале в мессенджере «МАКС».

«В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», — написал глава региона.

Кухарук призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Югорчанам рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и не покидать безопасные места до отмены предупреждения.